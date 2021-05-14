انتعاش مرتقب لقطاع الترفية بالشرق الأوسط خلال العيد

2021/05/14 | 17:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع مجلس الشرق الأوسط وشمال أفریقیا للترفیه والجذب السیاحي "مینالاك" أن تستقبل شركات الترفيه والجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعداد كبيرة من الزوار خلال عطلة العيد.وشهد قطاع الأعمال الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال …

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