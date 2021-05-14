الصدر يرسل وفدا برئاسة الاعرجي إلى ذي قار لحل النزاع الحاصل (صور)

2021/05/14 | 17:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوفد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمغة، ممثله حازم الاعرجي الى محافظة ذي قار برفقة رجال دين من الحوزة العلمية لمتابعة مشكلة النزاع العشائري الذي حصل في المحافظة.

وذكر مصدر لـNRT اليوم، (14 ايار 2021)، ان "مقتدى الصدر أوفد الاعرجي الى محافظة ذي قار على خلفية النزاع العشائري الذي خلف قتلى وجرحى في مسعى لحلحلة النزاع الحاصل".

وأضاف ان "الاعرجي وصل الى المحافظة ظهر هذا اليوم وتوجه للقاء عدد من شيوخ العشائر لغرض التوصل الى حل مع اطراف النزاع".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، افاد مصدر امني، باندلاع شجار "عنيف" بين قبيلتين في محافظة ذي قار، على خلفية نزاع حول موقع رمي النفايات.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT، ان "نزاعا اندلع بين قبيلتين في منطقة (حي الشهداء) وسط الناصرية ادى الى مقتل شخص واصابة 3 اخرين".

واضاف المصدر أن "القوات الامنية قامت بتطويق منطقة الشجار في محاولة للسيطرة على الموقف دون خروج الامور عن السيطرة".

واكد ان "القتلى تم نقلهم الى الطب العدلي، فيما نقلوا الجرحى الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم".

وفي تطور لاحق، افاد مراسلنا بان "اعداد القتلى والجرحى بلغت 9 اشخاص".

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