العلاقات الخارجية: اعتداء عنصري على عائلة عراقية في تركيا

2021/05/14 | 17:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ادانت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، الجمعة، تعرض عائلة عراقية الى اعتداء عنصري في تركيا، مطالبة الحكومة التركية بفتح تحقيق في الحادث.

وذكر رئيس اللجنة شيركو ميرويس في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (14 ايار 2021)، ان " اسرة عراقية من اقليم كردستان تعرضت الى اعتداء عنصري ومحاولة القتل بالضرب بالحجارة والشتم من قبل مجموعة عنصرية في مدينة مرسين التركية التي يتواجدون فيها لغرض السياحة، وهو الامر الذي ادى الى تعرض رب الاسرة الى اصابات بليغة نقل على اثرها الى المستشفى".

واضاف بحسب البيان، "اننا اذ ندين هذه الاعتداءات العنصرية المتكررة التي يتعرض لها بعض السياح والمقيمين من الجالية العراقية، فاننا نطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث، وانزال العقوبة بالمجرمين".

وتابع، كما ونطالب بعثتنا الدبلوماسية بمتابعة القضية مع المؤسسات المسؤولة عن التحقيق وصولا بها الى القضاء، والتنسيق مع السلطات الحكومية في تركيا لمنع تكرار ذلك في المستقبل".

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