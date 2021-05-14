اندلاع حادث حريق داخل محطة وقود الحرية في الكرادة

2021/05/14 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حادث حريق داخل محطة وقود الحرية ضمن منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث صحفي، ان حريقا اندلع داخل محطة وقود الحرية ضمن منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد”، مبينا ان “فرق الدفاع المدني تبذل جهود كبيرة لأبعاد النيران عن الخزانات الأرضية وتحجيم الحادث”.

واضاف ان “فرق الدفاع المدني تستنفر فرقها للسيطرة على النيران وتم توجيه 8 فرق لمكان الحادث”.

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