2021/05/14 | 17:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف.. إصابتان بهجوم مسلح والعثور على جثة شاب قضى رمياً بالرصاص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/14 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف.. إصابتان بهجوم مسلح والعثور على جثة شاب قضى رمياً بالرصاص) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف.. إصابتان بهجوم مسلح والعثور على جثة شاب قضى رمياً بالرصاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).