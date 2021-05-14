المنتجات النفطية: حريق الكرادة في البناية المجاورة لمحطة وقود الحرية

2021/05/14 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، الجمعة، حدوث اي حالة حريق في المحطات العاملة في بغداد وعموم المحافظات.وقال رئيس مجلس ادارة شركة توزيع المنتجات النفطية حسين عبود في بيان "تابعنا الاخبار التي تحدثت عن نشوب حريق في محطة الحرية في منطقة الكرادة وثبت ان الحريق في بناية مجاورة تتبع للبريد".وأضاف ان "المحطة المذكورة حديثة التأهيل وخضعت للتطوير الشامل"، مبينا ان الشركة تشدد على اتخاذ اعلى درجات السلامة والالتزام بكل الارشادات وتمتلك كادرا متخصصا في ذلك".وأشار البيان الى انه "في الوقت ذاته الى اغلاق مؤقت للمحطة المذكورة تحسبا لاي طارئ ، مهيبا بوسائل الاعلام توخي الدقة في اطلاق الاخبار والتحقق مسبقا من المعلومات الواردة اليها".

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