العالم يسجل نحو 3.350 ملايين وفاة وأكثر من 161 مليون إصابة بكورونا منذ ظهوره

2021/05/14 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت بيانات دولية رسمية، أن جائحة كورونا تسببت بوفاة أكثر من ثلاثة ملايين وثلاث مئة ألف شخص حول العالم منذ بدء انتشار الجائحة.

وذكرت البيانات أن الفيروس التاجي قضى على ثلاثة ملايين وثلاث مئةٍ وستةٍ وأربعين ألفاً وثمان مئةٍ وثلاثة عشر شخصا في عموم العالم منذ بدء إعلان الوباء، وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات الكلي بالفيروس عالميا وصل إلى مئةٍ وواحدٍ وستين مليونا وواحدٍ وثمانين ألفاً وتسع مئة وستين إصابة،وأشارت البيانات إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من حيث الوفيات والإصابات، مع أكثر من خمس مئةٍ وأربعةٍ وثمانين ألف حالة وفاة، ونحو اثنين وثلاثين مليونا وثمان مئة وخمسين ألف إصابة.

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