قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي: نعمل على إيجاد بيئة آمنة ومستقرة للمحافظة

2021/05/14 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد قائد عمليات البصرة الجديد اللواء الركن علي الماجدي، على سعيه لإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للمحافظة.

وقال الماجدي في أول بيان له كقائد عمليات البصرة، إنه كلف بإدارة الملف الأمني لهذه المحافظة المعطاء والعزيزة على نفوس جميع العراقيين، مؤكداً العمل لإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للبصرة، وتابع، أن لديه إطلاع كامل ومعلومات وافية حول قاطع عمليات البصرة، والذي قال إنه سيكون قريبا ومتواجدا بصورة دائمة في الميدان لفرض الأمن والاستقرار وحماية المواطن وممتلكاتهم.

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