الصحة العراقية: تسجيل 2767 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة خلال 24 ساعة

2021/05/14 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية بتسجيل أكثر من ألفين وسبع مئة إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق البلاد خلال أربع وعشرين ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها سجلت ألفين وسبع مئة وسبع وستين إصابة جديدة وسبع وعشرين حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات الكلي منذ بدء انتشار الجائحة ارتفع إلى مليون ومئة وأربعة وثلاثين ألفا وثمان مئة وتسع وخمسين إصابة، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى خمسة عشر ألفا وتسع مئة وعشر حالات وفاة.

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