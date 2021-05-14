الموقف الوبائي: أكثر من 2700 إصابة و29 حالة وفاة

2021/05/14 | 17:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا في العراق، إلى أكثر من 1.13 مليون إصابة بعد تسجيل 2767 إصابة جديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 14 أيار/مايو، وتضمن تسجيل 2767 إصابة، و29 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 5769 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 91.0%.

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