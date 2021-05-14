النفط توضح تفاصيل حريق محطة وقود في الكرادة

2021/05/14 | 17:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أوضحت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الجمعة، تفاصيل حريق محطة وقود في الكرادة بالعاصمة بغداد. وقال رئيس مجلس إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تابعنا الاخبار التي تحدثت عن اندلاع حريق في محطة الحرية في منطقة الكرادة وثبت أن الحريق في بناية مجاورة تتبع لمبنى البريد المجاور للمحطة".وأضاف، أن "المحطة المذكورة حديثة التأهيل وخضعت للتطوير الشامل"، مشيرا الى أن "الشركة تشدد على اتخاذ أعلى درجات السلامة والالتزام بجميع الارشادات وتمتلك كادرا متخصصا في ذلك".ولفت الى "إغلاق مؤقت للمحطة المذكورة تحسبا لأي طارئ، مهيبا بوسائل الاعلام توخي الدقة في اطلاق الاخبار والتحقق مسبقا من المعلومات الواردة اليها".

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