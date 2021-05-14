درس (13) حينما يتحول البيت -كمكان- إلى ساحة للقهر: - بلال عوض سلامة

2021/05/14 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_عوض_سلامة "حسبي الله ونعم الوكيل...



الله أكبر، الله أكبر"، هذه الصيحات التي خرجت من أفواه الفلسطينيين، حينما قام الاستعمار الصهيوني بقصف "برج هنادي" في قطاع غزة، وللمرة الثانية بتاريخ 11/5/2021، إلى جانب أبراج أخرى في وسط وشمال قطاع غزة، في محاولة منه في الإمعان بإذلال وقهر للفلسطيني وتجريده من المكان الحميمي، ولجعل واقعه مسلوباً، وغير مستقر أو آمن حتى في بيته، هذه البقعة المكانية التي يفترض أن تشكل مساحة ا ......





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