"ولا يهمك الكل طلع من العمارة".. اللحظات التي تسبق استهداف المباني في غزة

2021/05/14 | 17:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول تقرير نشرته وكالة رويترز، الجمعة، الطريقة التي تتعمل بها إسرائيل مع عمليات قصف المباني في قطاع غزة وذلك عبر "مكالمة هاتفية".

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