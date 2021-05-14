الصدر يدعو الى وقفة احتجاجية يوم غد في جميع المحافظات نصرة للشعب الفسطيني

2021/05/14 | 17:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الى وقفة احتجاجية يوم غد في جميع المحافظات نصرة للشعب الفلسطيني.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، “بعد رفع الحظر الصحي بسبب الجائحة في عراقنا الحبيب أجد من الضروري مساندة الشعب الفلسطيني بوقفة احتجاجية سلمية غاضبة حاشدة مع التأكيد على الإلتزام بالشروط الصحية تماما”، مبينا “وذلك يوم غد وكل في محافظته في نفس التوقيت، على أن تكون ساحة التحرير هي مكان التظاهر الأهالي بغداد الحبيبة ومن شاء التظاهر معهم”.

واضاف الصدر، “وعلى المتظاهرين رفع العلم الفلسطيني، وحرق العلمين الصهيوني والأمريكي، والتنديد باحتلال الأراضي الفلسطينية، وكذا التنديد بكل من ساند الإرهاب الصهيوني المقيت، وأيضا رفض التطبيع المزمع تنفيذه في بعض الدول ومنها عراقنا الحبيب”.

وتابع “فشكرا لكل من يتظاهر من أجل مظلومية الشعب الفلسطيني ونصرة المجاهدين والمهجرين من منازلهم ودفاعا عن القدس الشريف، والشكر موصول للشعبين اللبناني والأردني الشقيقين اللذين ما زالا يساندان شعبنا الفلسطيني قرب الحدود..



فحياكم الله جميعا”.

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