خبر سيء واخر جيد من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

2021/05/14 | 17:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أكدت خبيرة في منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنه من المتوقع اكتشاف المزيد من سلالات فيروس كورونا، فيما كان الخبر الجيد قول الخبيرة: لكننا الآن “نعلم كيف نتصرف”.

وقالت ماريا فان كيركوف، كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، خلال إفادة عبر الإنترنت في جنيف: “أود أن يتحول الخوف (من السلالات) إلى شيء مثمر، شيء من القوة”.

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