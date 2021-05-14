المنتجات النفطية تنفي إندلاع حريق بمحطة وقود بالكرادة

2021/05/14 | 17:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، الجمعة، اندلاع حريق في محطة تعبئة وقود الحرية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وقال رئيس مجلس ادارة الشركة، حسين طالب عبود، في بيان: “تابعنا الاخبار التي تحدثت عن نشوب حريق في محطة الحرية في منطقة الكرادة وثبت ان الحريق في بناية مجاورة تتبع للبريد”.واضاف عبود، أن “المحطة […]

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