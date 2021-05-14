الصدر يدعو إلى وقفة احتجاجية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على حقوق الفلسطينيين وأرضهم

2021/05/14 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى وقفة احتجاجية سلمية حاشدة في عموم محافظات العراق يوم السبت الموافق للخامس عشر من أيار الجاري للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وطالب الصدر في تغريدة على صفحته في منصة تويتر، الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بعد رفع الحظر الشامل في عموم مناطق العراق، مشددا على ضرورة رفض ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وكل من يسانده لاحتلال الأراضي الفلسطينية، أو يطبع العلاقات معه بحسب التغريدة.

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