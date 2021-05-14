أسعار النفط تعود إلى المنطقة الخضراء

2021/05/14 | 17:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد الخسائر التي تكبدتها أمس. وبحلول الساعة 09:57 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1% إلى 67.71 دولار للبرميل، وارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1% أيضا إلى 64.45 دولار للبرميل".ونزلت أسعار كلا الخامين ثلاثة بالمئة أمس الخميس وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع".وارتفعت الأسهم العالمية وانخفض الدولار اليوم بعد أن قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، إنه لن يكون هناك تحرك وشيك نحو تشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم".المصدر: رويترز

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