الطريق لتحرير فلسطين: حروب حماس أم مقاومة جماهيرية في كامل فلسطين - بشير الحامدي

2021/05/14 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي ـ 1 ـ اليهود والمسيحيون والمسلمون هم أصحاب التاريخ والمصير في فلسطين والوافد الوحيد هناك هو الصهيونية هو الدولة الصهيونية وآلتها العسكرية وحكامها والطبقة العنصرية التي تحتمي بهذه الآلة المجرمة البربرية وكل حلفائها من الرأسماليين والعنصريين في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي كل البلدان ومرتزقتهم من الأنظمة العربية الرسمية الفاسدة.منذ سنة 1948 وميزان القوى هناك في فلسطين على حاله لصالح ......





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