توجيهات من الكاظمي لضرب بقايا داعش.. اسلوب وتكتيك جديدين

2021/05/14 | 18:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الجمعة، اتخاذ القوات الامنية أسلوبا وتكتيكا جديدين لضرب بقايا داعش، مؤكدا ان جهاز مكافحة الإرهاب وجه ضربات موجعة أطاحت بقيادات مهمة لدى عصابات داعش الإرهابية.

وقال اللواء رسول في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (14 ايار 2021)، إنه "استنادا الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ومن خلال العمليات النوعية الاستباقية، والعمل باستراتيجية لضرب بقايا داعش الإرهابية، ومن خلال قيادة العمليات المشتركة، تم توجيه ضربات دقيقة للخلايا والفلول التابعة لداعش".

وأضاف أنه "تم إطلاق عدة عمليات في قواطع مختلفة منها صلاح الدين ونينوى وقيادة عمليات الأنبار"، مبينا أن "العمليات النوعية اشتركت فيها قطعات الجيش ووزارة الدخلية والحشد الشعبي، وتتم بإسناد من قبل الغطاء الجوي العراقي".

واوضح، "جهاز مكافحة الارهاب قدم عمليات نوعية ضد الإرهابيين، ووجه ضربات موجعة أسفرت عن مقتل وإلقاء القبض على قيادات وعناصر مهمة لداعش الإرهابية"، موضحاً أن "هناك توحيداً للجهد الاستخباراتي والذي تحقق من خلال استئصال هذه الخلايا وضبط مواقع عصابات داعش الارهابية والدعم اللوجستي لها".

ولفت إلى أن "القوات الأمنية تتخذ أسلوبا جديدا وتكتيكا آخر من خلال توجيه ضربات القوة الجوية وطيران الجيش وفق أهداف معينة ومنتخبة أو اطلاق عمليات واسعة لتفتيش وملاحقة بقايا داعش الارهابية، سواء في المناطق الصحراوية أو السلاسل الجبلية".

واشار الى "أهمية استمرار العمليات النوعية ضد الجماعات الارهابية"، مبيناً أن "العمل مستمر على اعتقال وضرب الجماعات الارهابية والاستيلاء على وثائق مهمة لداعش والتي يستفيد منها الجهد الاستخباراتي لمتابعة تلك الخلايا".

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