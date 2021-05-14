2021/05/14 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن الهيئة غير مسؤولة أو داعمة لاستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.

وقال الفياض في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "هيئة الحشد الشعبي هيئة رسمية تتبع سياسة الحكومة العراقية وهي غير مسؤولة أو داعمة لأي استهداف للسفارات أو الممثليات الاجنبية في العراق"، مؤكداً "التزام الهيئة بسياسة الحكومة في التعامل مع هكذا مشكلات".

وبخصوص الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، بين الفياض، أن "هناك لجنة خاصة شكلت من قبل القائد العام للقوات المسلحة، معنية بالحوار الاستراتيجي، وجدولة الانسحاب، وبقية مفاصل التعاون والتعامل لحل هذه الازمة المستحكمة بين البلدين".ولفت إلى أن "اللجنة معنية أيضاً بمواكبة وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بانسحاب القوات الاجنبية وفق رؤية الحكومة العراقية والقوات المسلحة لمصالح العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض يوضح بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية والحوار الاستراتيجي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض يوضح بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية والحوار الاستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).