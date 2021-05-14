الصدر يدعو الى وقفة احتجاجية لحرق العلم الاسرائيلي

2021/05/14 | 18:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى وقفة احتجاجية سلمية لمساندة الشعب الفلسطيني.

وقال السيد الصدر في تغريدة له على تويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد رفع الحظر الصحي بسبب الجائحة في عراقنا الحبيب، أجد من الضروري مساندة الشعب الفلسطيني بوقفة احتجاجية سلمية غاضبة حاشدة مع التأكيد بالالتزام على الشروط تماما".

وأضاف الصدر ان على المتظاهرين رفع العلم الفلسطيني وحرق علم كل من الولايات المتحدة واسرائيل.

PUKmedia / متابعة

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