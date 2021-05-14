الفياض: هيئة الحشد غير مسؤولة أو داعمة للاستهدافات للبعثات الدبلوماسية

2021/05/14 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح

الفياض، اليوم الجمعة، أن الهيئة غير

مسؤولة أو داعمة لاستهداف البعثات

الدبلوماسية في العراق، فيما كشف عن

صدور تعليمات من قبل اللجنة الأمنية

للانتخابات لتأمين العملية ال

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