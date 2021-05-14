البيشمركة: الكاظمي أوعز بتطبيق الاتفاق الأمني المشترك بين بغداد وأربيل

2021/05/14 | 18:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - سوما الجافأعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتطبيق الاتفاق الأمني المشترك بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها. وأوضح الياور في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم خلال الاجتماعات السابقة التوصل الى اتفاق مشترك لتشكيل مراكز غرفة التنسيق الأمني المشترك لمناطق خانقين وكركوك والموصل ومخمور، وأن الاتفاق تم على ضوء المقترحات التي قدمها الكاظمي"، مبينا أنه "جرى وفقها الاتفاق بين اللجنة التنسيقية الامنية العليا لوزارة البيشمركة واللجنة التنسيقية الامنية العليا لقيادة العمليات المشتركة".وأضاف، أنه "لم يتم تنفيذ هذه المراكز من قبل اللجنة التنسيقية في قيادة العمليات المشتركة، كما لم يتم أيضا تنفيذ الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة من قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها".وأكد الياور، أن "رئيس الوزراء وجه خلال اجتماع امني اللجنة التنسيقية الامنية العليا في قيادة العمليات المشتركة بالتوجه الى اقليم كردستان لتفعيل الاتفاقيات الأمنية السابقة"، لافتا الى أن "وفدا من بغداد زار في التاسع من الشهر الجاري اقليم كردستان برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، وتم خلال الزيارة الاتفاق على تنفيذ الاتفاقيات الأمنية المذكورة بعد عطلة عيد الفطر".ولفت الى أن "الحل الامثل لاستقرار المناطق المتنازع عليها يكمن في استمرار التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي للحفاظ على الامن في تلك المناطق".

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