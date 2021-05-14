بغداد: حريق ضخم داخل موقع حكومي كاد يسبب كارثة (فيديو)

2021/05/14 | 18:36 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، اخماد حريق اندلع في بدالة الجادرية التابعة الى وزارة الاتصالات، مشيرة إلى ان الحادث ملاصق لمحطة وقود الحرية في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (14 ايار 2021)، ان "فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاث مولدات كهربائية مع خزين وقود الگاز الخاص لتشغيلها في بدالة الجادرية التابعة الى وزارة الاتصالات، ونجحت بابعاد النيران عن الخزانات وقود البنزين الأرضية داخل محطة وقود الحرية الملاصقة لموقع الحادث في منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأضاف البيان، "حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران المشتعلة بالقرب من المحطة وعزلت السنتها عن محطة تعبئة الوقود وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل البدالة ودون تأثر عمل المحطة".

وتابع، انه "وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المحطة بادئ الامر".

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