رشقات سيف القدس/ مهداة ألى الحراكات الشبابيّة الفلسطينيّة - زاهر بولس

2021/05/14 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس يا شباب العُربِ هُبُّوافلسطين تناديكُم فَلَبُّواكلَّما أَفَلَ في التُرْبِ جيلٌاشتدَّ ساعِدُ جيلٍ وقَلبُعلى الأرضِ بالأرواحِ نحميأقصَانا، وله في السَّما رَبُّالصَّاروخ من غزَّة استجابوزَيتًا لنيرانه في يافا صَبُّوااستشعلت ناصرة الجليلكلّ معتقل يَرْدِفُهُ سِربُاللِّد أم الفحم الرينة المشهد حتَّى ......





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