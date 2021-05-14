الدفاع المدني تصدر بيانا بشأن حريق قرب محطة وقود في الكرادة

2021/05/14 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بيانا حول حادث حريق ملاصق لمحطة وقود وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي، ان “فرق الدفاع المدني أستنفرت لأخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاث مولدات كهربائية مع خزين وقود الگاز الخاص لتشغيلها ونجحت بابعاد النيران عن الخزانات وقود البنزين الأرضية داخل محطة وقود الحرية الملاصقة لموقع الحادث في منطقة الكرادة وسط بغداد”.

واضاف البيان ان “فرق الدفاع المدني طوقت النيران المشتعلة بالقرب من المحطة وعزلت السنتها عن الخزانات الأرضية المملوءة بوقود البنزين وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المحطة”.

وتابع انه “على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المحطة بادئ الامر”.

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