صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  603 المسجلة اليوم بكورونا

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 603 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي
526 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 51 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع النهروان 39 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الصدر 49 الرصد الوبائي حالة من خلال
قطاع البلديات الثاني 89 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الشعب 76 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع بغداد جديدة 36حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع المدائن 69 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاعظمية 5 حالات من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاستقلال 24 حالة من خلال الرصد الوبائي
البلديات الأول 88 حالة من خلال الرصد الوبائي
77 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
12 حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها
5 حالات في شارع فلسطين
5 حالات في الشعب
4حالات في منطقة الاعظمية
4حالات في منطقة الكرادة
4حالات في منطقة العبيدي
5حالات في البلديات توزعت على محلاتها
5حالات في منطقة بغداد جديدة
5حالات في منطقة الزعفرانية
5حالات في منطقة النهروان
4حالات في منطقة الضباط
5 حالات في المدائن
4حالات في منطقة زيونه
3 حالات في منطقة الحسينية
وحالتين في كل من المناطق التالية / الطالبية / المستنصرية / حي القاهرة
واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 155249 توفي منهم 1679 للاسف فيما اكتسب الشفاء 145300 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8370”
ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.
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