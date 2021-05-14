صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  603 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/14 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 603 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 526 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 603 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

526 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 51 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 49 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني 89 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 76 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 36حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 69 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 5 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 24 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 88 حالة من خلال الرصد الوبائي

77 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

12 حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها

5 حالات في شارع فلسطين

5 حالات في الشعب

4حالات في منطقة الاعظمية

4حالات في منطقة الكرادة

4حالات في منطقة العبيدي

5حالات في البلديات توزعت على محلاتها

5حالات في منطقة بغداد جديدة

5حالات في منطقة الزعفرانية

5حالات في منطقة النهروان

4حالات في منطقة الضباط

5 حالات في المدائن

4حالات في منطقة زيونه

3 حالات في منطقة الحسينية

وحالتين في كل من المناطق التالية / الطالبية / المستنصرية / حي القاهرة

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 155249 توفي منهم 1679 للاسف فيما اكتسب الشفاء 145300 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8370”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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