ريواز فائق: برلمان كوردستان يدعم المعلمين لمواجهة الصعاب

2021/05/14 | 18:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ريواز فائق رئيس برلمان كوردستان ان اتحاد معلمي كوردستان كان مناضلا على مر تاريخه.

وقالت ريواز فائق في بيان لها بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان اليوم الجمعة، انها وبمناسبة الذكرى الـ 59 على تأسيس اتحاد معلمي كوردستان تبعث بأحر التهاني الى رئيس الاتحاد واعضائه وجميع المعلمين في كوردستان، متمنية لهم التقدم والنجاح.

واضافت ان اتحاد معلمي كوردستان وعبر تاريخه كان صاحب نضال مدني مليء بالتضحيات لتطوير العلم، وواجه المزيد من الصعاب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددة على انها وبهذه المناسبة تثمن عاليا دور المعلمين ومواجهتهم لجميع الصعاب والازمات التي تواجه اقليم كوردستان.

وشددت ريواز فائق على ان برلمان كوردستان يدعم وبشكل كامل لتقديم المزيد من الخدمات لمعلمي كوردستان وتحسين اوضاعهم المعيشية.

PUKmedia / خاص

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