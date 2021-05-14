كندا: سلوك طهران غير أخلاقي خلال 15 شهرا الماضية وسنلاحقها حتى تتحمل المسؤولية

2021/05/14 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجمت كندا سلوك طهران الذي وصفته بغير الأخلاقي منذ أن أسقطت القوات الإيرانية طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي، مما أسفر عن مقتل مئةٍ وستةٍ وسبعين شخصا، من بينهم عشرات الكنديين.

وقال وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، أمام لجنة من أعضاء البرلمان تقوم بدراسة ما حدث، قال إن سلوك الحكومة الإيرانية غير أخلاقي خلال الخمسة عشر شهرا الماضية، وسنواصل ملاحقتها حتى تتحمل المسؤولية.

وشكا جارنو من أن إيران لم تسلم مسجلي الرحلة لتحليلهما بشكل مستقل، إلا بعد ضغوط استمرت شهورا.



وقال إن طهران لم تشرح بعد سبب عدم إغلاق المجال الجوي في ذلك الوقت.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أسقط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، وقالت إيران حينها إن قواتها كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة إقليمية مع الولايات المتحدة.

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