نيويورك تايمز: قرار انسحاب شركة لوكهيد مارتن سيؤدي الى تعطيل طائرات F16 العراقية

2021/05/14 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن انسحاب شركة لوكهيد مارتن من قاعدة بلد الجوية ذكرت فيه ان الانسحاب سيؤدي الى تعطيل طائرات اف ستة عشر العراقية على خلفية الهجوم الصاروخي الأخير على القاعدة.

وأشار التقرير نقلا عن مسؤولين في الشركة الى أن قرار انسحاب الشركة جاء لأسباب امنية بالتزامن مع تجدد التظاهرات الشعبية اثر اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني وتكرار هجمات المجموعات المسلحة المدعومة من ايران على القواعد العسكرية مضيفة ان جميع جهود الإبقاء على الشركة باءت بالفشل.

وأوضح التقرير ان الشركة اشترطت توفير الحماية اللازمة لموظفيها من اجل العودة الى القاعدة حيث تم نقل خمسون موظفا الى الولايات المتحدة والإبقاء على عشرين فقط سيكون مقرهم في إقليم كردستان.

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