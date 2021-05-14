الشيخ جلال الدين الصغير: الحكومة خضعت لإرادة الاميركيين بإعادة عوائل داعش الارهابي الى العراق

2021/05/14 | 18:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الشيخ جلال الدين الصغير، الجمعة، الحكومة خضعت لإرادة الاميركيين بإعادة عوائل داعش الارهابي الى العراق، فيما بين من جانب الاخر ان محور المقاومة هو العلاج الوحيد الذي يمكن ان يؤدب الصهاينة.وقال الشيخ الصغير في خطبة صلاة الجمعة لإمام جامع براثا، اننا “نستغرب قرار الحكومة باستقبال عوائل داعش الارهابي المتواجدين في سورية، وان […]

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