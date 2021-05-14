تزايد حدة الأصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة

2021/05/14 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتزايد حدة الأصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بالتزامن مع تصاعد حملات اغتيال الناشطين والتنظيمات الراغبة بخوض الانتخابات وهو ما يحيط العملية الانتخابية بضبابية من حيث القدرة على تأمينها من التزوير وهيمنة السلاح المنفلت وسيطرة المال السياسي.

ويرى محللون سياسيون أن دعوات مقاطعة الانتخابات لها ما يبررها فالقائمون عليها يحاولون عدم اعطاء الشرعية للقوى السياسية الممسكة بزمام السلطة منذ أكثر من سبعة عشر عاما خاصة بعد حادثة اغتيال الناشط إيهاب الوزني اذ أعلنت بعض الأحزاب المؤيدة لتظاهرات تشرين مقاطعتها للانتخابات المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وأشار مراقبون الى أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد الا ان الشكوك المحيطة بنتائج العملية الانتخابية تثير القلق وتحيط مصير العملية الانتخابية بالضبابية من مدى القدرة على إحراز التغيير المنشود الذي تطالب به ساحات الاحتجاج.

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