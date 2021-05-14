البصرة تحذر من خطورة ارتفاع الملوحة في شط العرب- عاجل

2021/05/14 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة حذرت مدير ناحية السيبة جنوب محافظة البصرة، احمد الربيعي، اليوم الجمعة، من خطر ارتفاع الملوحة في شط العراق، مبينا أن هذا الامر سينعكس كثيرا على وضع الناحية.وقال الربيعي في تصريح خص به (بغداد اليوم)، إن "نسبة الملوحة في شط العرب تجاوزت 3000 TDS وهي مقبولة لغاية الان، لكن زيادته تعني عدم قدرة المواطنين على التعامل مع هذه الملوحة من ناحية الاستعمال اليومي للمياه".وطالب حكومة البصرة "بضرورة مخاطبة وزارة الموارد المائية لغرض زيادة الاطلاقات المائية عبر ناظم قلعة صالح فضلا عن تحرك الجهات البلوماسية لاقناع الجانب الايراني بأطلاق كميات من نهر الكارون لدفع اللسان الملحي بشط العرب".وتابع أن "اسباب ارتفاع اللسان الملحي في شط العرب، هي غلق نهر الكارون من الجانب الايراني بأتجاه العراق فضلا عن وجود قلة بالاطلاقات المائية عبر ناظم قلعة صالح من محافظة ميسان".

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