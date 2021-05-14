الصدر يدعو إلى وقفة احتجاجية لمساندة الفلسطينيين

2021/05/14 | 19:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتنظيم وقفة احتجاجية، يوم غدٍ في العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى، لمساندة الشعب الفلسطيني.

وطلب الصدر من المتظاهرين في تغريدة تابعها "ألترا عراق"، "رفع العلم الفلسطيني وحرق العلمين الأمريكي والصهيوني"، مضيفًا "وأيضًا رفض التطبيع المزمع تنفيذه في بعض الدول ومنها العراق".

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