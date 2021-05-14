السعودية تدين ممارسات إسرائيل

2021/05/14 | 19:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع عبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة للممارسات الإسرائيلية ”غير المشروعة“ بحق الفلسطينيين.وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، جاءت تصريحات الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفي بنظيره وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية رياض المالكي".وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.ودعا وزير الخارجية إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

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