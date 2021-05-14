كربلاء: إنقاذ فتاة بغدادية من الإبتزاز الالكتروني

2021/05/14 | 19:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، إنقاذ فتاة من الابتزاز الإلكتروني، من العاصمة بغداد وذكرت المجتمعية في بيان، ان “الشرطة انقذت فتاة من العاصمة بغداد بعد تعرضها لابتزاز شخص يسكن محافظة كربلاء تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.وبينت المجتمعية إن “مفارزها تمكنت من الوصول إلى […]

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