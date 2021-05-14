هنيئاً لك ياسمك - فريدة رمزي شاكر

2021/05/14 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر الفن والإبداع هما القوة الناعمة للأوطان والشعوب، ولكن حين يسقط الفن والإبداع في مخالب السياسة يصبح معيباً ومقيداً بأثقال تشده دايماً للخلف ، وهذه أولى العلامات لتخلف الشعوب، حين يصير الفن تابع لهيمنة السياسة كالعصفور في القفص.فعندما تحب أن تعرف مدى تقدم شعب ابحث عن فنونه وإبداعاته ، حين يتحرر الفن من براثن السياسة فيجعل العملية الإبداعية بلا حدود ولا سقف.فلو نظرنا لمرحلة الخمسينات والستينات م ......





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