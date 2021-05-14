“تايتانيك” تطفو إلى السطح مجدداً… في الصين

2021/05/14 | 19:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التقطت في 26 نيسان/أبريل 2021 لموقع بناء النسخة المطابقة بالحجم الطبيعي لسفينة “تايتانيك” في دايينغ (الصين) © ا ف ب نويل سيليس سينينغ (الصين) (أ ف ب) – بدأت نسخة طبق الأصل من سفينة “تايتانيك” الشهيرة، وبحجمها الطبيعي، تظهر في عمق الريف الصيني، لكنّ هذه النسخة لن تغرق أبداً ولن ترى البحر […]

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