منظمة الصحة: الوفيات بكوفيد ستكون خلال هذا العام أعلى من سابقه

2021/05/14 | 19:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف-(أ ف ب) – توقعت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن يسجل العام الثاني عددًا أكبر من الوفيات جراء كوفيد-19 مقارنة بالعام الماضي، وفي حين بدأت بعض البلدان تتجه نحو حياة شبه طبيعية، ما زالت دول أخرى مثل الهند تواجه موجة كاسحة من الوباء.تسببت الجائحة بما لا يقل عن 3,3 ملايين وفاة في جميع […]

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