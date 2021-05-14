العراق يرصد “تصاعد الأمراض النفسية” بفعل جائحة كورونا.. مستشفى ابن رشد توجز الاحصائيات

2021/05/14 | 19:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت إدارة مستشفى ابن رشد للطب النفسي، الجمعة، أن جائحة كورونا تسببت بتداعيات نفسية عديدة نجم عنها ازدياد أعداد المرضى في المستشفى.

وقال مدير المستشفى، أسامة الساشعدي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “التداعيات النفسية للمواطنين جراء الجائحة ناجمة عن الاغلاق والحجر المنزلي من جهة، ومن الوباء نفسه من جهة اخرى”، مشيرا الى أن “الدراسات التي أجرتها دائرة صحة الرصافة أثبتت وجود زيادة في عدد المرضى المصابين بالاضطرابات النفسية، وأن 20% من المصابين يعانون اضطرابات نفسية منها القلق والاكتئاب”.

وأضاف الساعدي، أن “الاضطرابات النفسية تكون أكثر خلال فترة الاصابة، وتصل الى حد الذهان الحاد لدى بعض المصابين”، لافتا الى أن “الحظر الصحي تسبب بمشاكل نفسية واجتماعية”.

وتابع ، أن “هذه المشكلة قد تكون أكثر في العراق من أي بلد اخر، بسبب جهل الكثيرين في طرق العلاج النفسي، ومنهم من يلجأ الى طرق مختلفة للتخفيف من حالات الاضطراب التي يعانون منها”، مؤكدا أن “المصابين بالاضطرابات النفسية يراجعون الطبيب النفسي بعد تفاقم الحالة، وأن “تأخر العلاج يسبب تأخرا في الاستجابة”.

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