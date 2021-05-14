النقل تتحدث عن ’كارثة’ كانت وشيكة بسبب ’ميراج’.. لولا تدخل الساحبات الثلاث

2021/05/14 | 19:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، انتهاء أزمة الناقلة المتعطلة ’ميراج’ بعد تدخل ثلاث ساحبات، مشيرة إلى أن الناقلة كادت أن تتسبب بكارثة بيئية.

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وقالت وزارة النقل في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 أيار 2021) أن "ابطال الساحبات الواصلية والداوودية وسامراء تمكنوا من قطر الناقلة المتعطلة ( ميراج ) في قناة خور الزبير وتوقف محركاتها وانجرافها خارج الممر المائي ’ مشيداً بجهود الملاكات البحرية التي ساهمت بمنع وقوع كارثة كادت ان تحدث اذا تسربت منها حمولتها من النفط الى القناة الملاحية موعزاً الى الجهات المختصة بمكافأة مالية لطاقم الساحبات الثلاث".

وأضافت، "قدمت وزارة النقل/متمثلةً بمدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي شكرها وتقديرها لطواقم الساحبات البحرية الواصلية والداوودية وسامراء لتفانيهم بعملهم في قطر وإرساء البواخر في الموانئ والقنوات الملاحية".

من جانبه قال مدير قسم السيطرة والتوجيه البحري ربان أعالي بحار اقدم رمزي ايشا، وفق البيان، أن "طواقم الساحبات الثلاث تمكنوا من سحب الناقلة المتعطلة مسافة 5 اميال بطريقة امنة وباحترافٍ عالٍ" لافتا الى "تمكن طاقم تلك الناقلة و التي كان مرشدها الربان البحري نزار عبد الكريم من تصليحها بعد 12 ساعة ومغادرتها وابحارها الى الخليج".

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