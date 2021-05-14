صواريخ حماس والقبة الحديدية.. سر عدد الهجمات

2021/05/14 | 19:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأيام الماصية، تصاعدت حدة الاشتبكات العسكرية بين إسرائيل وحماس، واستهدفت المدن والبلدات الإسرائيلية بمئات الصواريخ.

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