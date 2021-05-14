كركوك.. حجر المواطنين العائدين من الهند

2021/05/14 | 19:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القطاع الصحي في كركوك يوم الجمعة، عن عودة عدد من المواطنين العالقين في الهند الى محافظة كركوك.

وقال الدكتور نبيل حمدي بوشناق مدير صحة كركوك خلال تصريح خاص لـ PUKmedia ، ان 23 مواطنا من العالقين في الهند عادوا ضمن الوجبة الثالثة من المواطنين العالقين الى المحافظة، مشيرا الى ان العائدين خلال الوجبات الثلاث من المواطنين بلغ عددهم 43 مواطنا.

وأكد بوشناق، ان العائدين جميعهم ليسوا مصابين بكورونا من السلالة الهندية، لافتا الى انه ولغرض التأكد من عدم اصابتهم يتم حجرهم صحيا 14 يوما، مشيرا الى انه وبعد انقضاء المدة والتأكد من عدم اصابتهم يتم حجرهم في المنزل 7 ايام اضافية.

وتابع، مدير صحة كركوك، انه تم وضع حيارين امام العائدين من الهند، اما حجرهم صحيا في فنادق او في مركز الحجر الصحي في المحافظة، موضا ان 8 من منهم اختار الفنادق والباقون اختاروا مراكز الحجر الصحي في كرركوك.

واردف، انه وخلال فترة بقاء المواطنين في المراكز الخاصة بالحجر يتم مراقبة حالتهم الصحية وبشكل دقيق وانه تم توفير وسائل نقل خاصة لهم لايصالهم الى مناطقهم بعد خروجهم وثبوت عدم اصابتهم بكورونا الهندية.

PUKmedia خاص

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