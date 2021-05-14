النقل تتحدث عن

2021/05/14 | 19:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة،

انتهاء أزمة الناقلة المتعطلة "ميراج"

بعد تدخل ثلاث ساحبات، مشيرة إلى أن

الناقلة كادت أن تتسبب بكارثة بيئية.

وقالت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "اب

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