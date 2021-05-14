دراسة تكشف أنواعا من الشاي تساعد على النوم بهدوء طوال الليل

2021/05/14 | 20:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يعاني تقريبا 30 في المئة من سكان العالم من الأرق ومشاكل النوم، وهذا ينعكس حتما بشكل سلبي على الصحة العامة للجسم، إذ يعاني الشخص من أمراض مختلفة بما في ذلك الآلام الجسدية والاضطرابات العقلية.ونشر موقع “أونلي ماي هيلث” الطبي تقريرا ذكر فيه أفضل أنواع شاي الأعشاب التي تساعد على النوم بهدوء طوال الليل، […]

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