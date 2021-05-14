الخارجية الاميركية تؤكد مضيها قدما في المفاوضات النووية مع إيران

2021/05/14 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خطط إدارة بلاده للمضي قدما في المفاوضات النووية مع إيران، على الرغم من دعوات الجمهوريين لإلغائها.

وقال بلينكن ان “المحادثات تجري في فيينا في محاولة لمعرفة ما إذا كان بإمكان بلاده العودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة.

واضاف بلينكن، ان “هذه المحادثات ستستمر”.

وكان 43 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ طلبوا من بلينكن في رسالة إلغاء المحادثات النووية بسبب ما يجري في فلسطين المحتلة

وقالوا ان حركة حماس تمول من إيران وعلى الولايات المتحدة عدم المساهمة بإثراء أعداء “إسرائيل” على حد تعبيرهم.

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