الموت يغيب الفنان المصري محمد ريحان

2021/05/14 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غيّب الموت، اليوم الجمعة، الممثل المصري، محمد ريحان، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، والتي مكث على أثرها في المستشفى.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع” المصري، فقد رحل محمد ريحان في مستشفى الزقازيق الجامعي بعد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد والفشل الكلوي، ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.

وكانت آخر أدوار الراحل محمد ريحان تجسيده لدور “الشيخ صالحين” ضمن أحداث مسلسل “موسى”.

ونعت نقابة الممثلين المصريين الراحل محمد ريحان، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.

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