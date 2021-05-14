السليمانية... حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال 48 ساعة

2021/05/14 | 20:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 حوادث سير في أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت المديرية في بيان، انه من الساعة السادسة صباحا ولغاية السادسة مساءً من يوم الخميس أول يوم من أيام العيد سجلت 7 حوادث سير وبفعلها لقي شخصان حتفهما فيما أُصيب 17 آخرون بجروح.

وأضاف البيان، إن من مجموع الحوادث السبعة اثنان منها في مركز مدينة السليمانية والخمسة الباقية خارجها.

فيما اعلنت المديرية خلال بيان منفصل، عن اصابة 5 اشخاص اليوم الجمعة في حادث مروري بين سيارتين.

وبيّنت، ان حادث تصادم بين سيارتين نوع BMW وتويوتا كورونا نجم عنه جرح 5 اشخاص بجروح متفاوتة، لافتة الى ان سبب الحادث كان نتيجة سرعة السيارة نوع MBW وخروجه عن مساره الى المسار الآخر واصطدامه بالسيارة الاخرى.

وفي السياق ذاته، اعلنت مديرية مرور جمجمال عن مصرع شابين وجرح 4 اخرين في حادثين مرورين منفصلين، اليوم الجمعة ثاني ايام عيد الفطر المبارك.

واضافت، ان الحادث الاول كان لسيارة نوع تويوتا انقلبت على طريق كركوك - جمجمال، وعلى اثره لقي شابان مصرعهما وجرح اثنين اخرين.

وتابعت، ان الحادث الثاني هو لتصادم سيارتين قرب محطة وقود زمناكو، نجم عنه جرح شخصين بجروح مختلفة.

PUKmedia خاص

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