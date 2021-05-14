حوار حول القضية الفلسطينية - عبدالله عطية شناوة

2021/05/14 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة في مثل هذا اليوم من عام 2018 نشرت على صفحتي الشخصية في الفيسبوك منشورا قلت فيه:لا يغيظني شيء قدر تعامل البعض بسخرية وتهكم مع جريمة حرمان الشعب الفلسطيني من حقه الطبيعي في وطنه، وتشفيهم بمآسي الفلسطينيين المستديمة، على خلفية الخطاب الديني الإسلامي الظلامي، الذي يتخذ موقفا معاديا من اليهود، وكأن على الفلسطينيين ان يتبرعوا بوطنهم لمحتليه، ويستمتعوا بإذلال الإحتلال وسلب حقوقهم الانسانية والسيا ......





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